واشنطن تسعى إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران والعلاقات الصينية الأمريكية إلى مزيد من التوتر

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي واشنطن لتمديد الحظر على الأسلحة في إيران، وكذلك إلى توتر العلاقات الصينية الأمريكية.

واشنطن تايمز: واشنطن ستعرض قرارًا على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لتمديد حظر الأسلحة على إيران

صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية تحدثت عن تمديد حظر الأسلحة على إيران وقالت: "إن الولايات المتحدة ستقدم قرارًا الأسبوع المقبل إلى مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر.

وأصر المسؤولون الأمريكيون على أن الحظر، الذي تم تطبيقه كجزء من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب، يجب أن يظل ساريًا، مشيرين إلى الانتهاكات الإيرانية لاتفاقية عهد أوباما.

ولكي يتم تمريره، يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، ويجب أن يتجنب حق النقض من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، والذي يضم الصين وروسيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "مهمة مجلس الأمن هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين''، وأضاف أن "المجلس سوف يسخر تمامًا من تلك المهمة إذا سمح للدولة الرائدة في العالم برعايتها للإرهاب بشراء وبيع الأسلحة علانية ''.

وفي حالة فشل التصويت، أشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى آلية تعيد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وهذه الآلية التي يطلق عليها اسم "آلية الارتداد"، تم إدراجها في الاتفاق النووي لعام 2015 في حالة ثبوت انتهاك إيران للاتفاق، والذي بموجبه تلقت مليارات الدولارات كإعفاء من العقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي.

واشنطن بوست: تايوان والولايات المتحدة تعقدان اجتماعًا على أعلى مستوى منذ عام 1979

وبدروها تناولت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وقالت:" أعلنت الحكومة الأمريكية هذا الشهر السفر إلى تايوان، مما يمهد الطريق لرحلة مشحونة سياسيًّا مع دخول العلاقات الأمريكية الصينية في مرحلة جديدة متقلبة".

وأشار مسؤولون أمريكيون وتايوانيون إلى أن الرحلة تمثل أعلى زيارة يقوم بها سكرتير بمجلس الوزراء إلى تايوان منذ عام 1979، وهو العام الذي أقامت فيه الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع الحكومة الشيوعية في بكين وتوقفت عن الاعتراف بالحكومة في تايبيه كالصين، وقال مسؤولون تايوانيون في واشنطن إن المسؤولين الأمريكيين سيلتقون بالرئيس تساي إنغ ون ومسؤولين كبار آخرين خلال الزيارة.

وتمثل الرحلة التي حظيت بتغطية إعلامية عالية، والتي حذرت بكين من أنها ستؤثر على الاستقرار الإقليمي، خروجًا عن الممارسة المعتادة في واشنطن وتايبيه.

وغالبًا ما تجري الحكومتان تبادلات خلف أبواب مغلقة لتجنب معاداة الصين، التي تدعي أن تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 23 مليونًا مدعومة عسكريًّا من قبل الولايات المتحدة، أراضيها الخاصة التي ستؤمنها بأي ثمن.

وول ستريت جورنال: انفجار بيروت رمى بلبنان إلى حافة الهاوية

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "الحياة اليومية في لبنان تتداعى بالفعل، الاقتصاد في حالة سقوط حر، وتفشي فيروس كورونا يتسارع، وانقطاع التيار الكهربائي أغرق بيروت في الظلام لساعات في كل مرة".

ويعاني أحد مراكز الثقافة والفنون والتمويل في الشرق الأوسط وملاذ للآخرين في المنطقة من مشاكل سياسية واقتصادية.

ثم جاء الانفجار الكارثي الذي وقع يوم الثلاثاء، والذي أدى في لحظات مرعبة قليلة إلى مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف ومزّق عاصمة هذه الدولة الصغيرة.

(م ش)