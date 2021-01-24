واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية لدعم تايوان في وجه الصين

وقال الجيش الأميركي في بيان، اليوم الأحد، إن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز "حرية البحار"، في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقًا في واشنطن.

وفي السياق، ذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي، أن المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، أمس السبت، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه تايوان عن توغل كبير لقاذفات قنابل ومقاتلات صينية في منطقة تابعة لها بجوار جزر براتاس.

وأضافت قيادة المحيطين الهندي والهادي في الجيش الأميركي أن المجموعة دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية "لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري".

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وكان مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية أنطوني بلينكن، قد قال خلال جلسة التصديق على توليه الحقيبة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد شك في أن الصين تمثل التحدي الأخطر أمام واشنطن مقارنةً بأي بلد آخر".

وجاء في بيان الجيش الأميركي أن حاملة الطائرات تبحر برفقة طراد الصواريخ الموجهة "بانكر هيل" والمدمرتين "راسل" و"جون فين" المسلحتين بصواريخ موجهة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس السبت، إنها "تلاحظ بقلق نمط المحاولات (الصينية) المستمرة لتخويف جيرانها، بما في ذلك تايوان".

وبدوره، حث المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان والدخول في حوار هادف مع ممثلي تايوان المنتخبين ديمقراطيًّا.

وانفصلت تايوان والصين وسط حرب أهلية عام 1949، تقول الصين إنها عازمة على إخضاع الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

(د أ)