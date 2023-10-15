واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط

مع استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها قررت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط.

وأوضح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي زار أمس إسرائيل أن إرسال حاملة الطائرات يأتي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس" قبل أسبوع.

وستنضم حاملة الطائرات "يو اس اس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب عملية حماس.

وقال أوستن في بيان، إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

(م ش)