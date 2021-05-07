واشنطن تمدد حالة الطوارئ فيما يتعلق بسوريا

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، مرسومًا يمدد "حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعامٍ آخر.

واعتبر بيان البيت الأبيض أن سلوك وممارسات حكومة دمشق بمساعدة الروس وإيران تشكل خطرًا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

ويُذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بحكومة دمشق، فضلًا عن حظر تصدير بعض السلع.

وأعلنت السلطات الأميركية حالة الطوارئ في العلاقات مع حكومة دمشق، في 11 مايو/ أيار 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، وتم لاحقًا تمديدها نظرًا لما وصفته واشنطن "بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، الذي مثلته إجراءات سوريا بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".

(م ش)