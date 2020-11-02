واشنطن تمدد حالة الطوارئ بشأن السودان

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رسالة إلى الكونغرس، إن هذا القرار اتخذ رغم التطورات الإيجابية في هذا البلد، لأن الأزمة التي نجمت عن سياسات وأعمال حكومة السودان وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ بشأنه، لم تعالج بعد.

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن قرار البيت الأبيض "لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية الآخذة في التحسن بين الولايات المتحدة والسودان، ولا على أداء الحكومة الانتقالية المدنية في الخرطوم".

وأضاف البيان أن إعلان البيت الأبيض "لن يكون له أي تأثير، على الإجراءات الخاصة بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشاد البيان بما وصفه بالتطور الدراماتيكي الذي حققته الحكومة الانتقالية المدنية في السودان، في مجالات الحرية والسلام والعدالة، رغم إشارته إلى أنه لا يزال هناك المزيد الذي ينبغي عمله.

ورحب البيان بقرار السودان الذي وصفه بـ"الشجاع" للانضمام إلى اتفاق إبراهيم وتطبيع علاقاته مع إسرائيل.

وكانت الخارجية السودانية قد أوضحت أن لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية حالياً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

(ي ح)