وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أوفد مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، لإجراء محادثات مع مستشار السياسة الخارجية الصيني البارز، يانغ جيه تشي، في روما حول الدعم الإعلامي الصيني لروسيا ومؤازرتها في مواجهة العقوبات التي فرضت على موسكو نتيجة تحركها العسكري في أوكرانيا.

وقال مسؤول دون الخوض في التفاصيل، بحسب ما نقلت رويترز، إن سوليفان سيحذر من العزلة التي قد تواجهها بكين على الصعيد العالمي إذا استمرت في دعم موسكو.

وسيكون هذا أول لقاء معروف لسوليفان مع يانغ، منذ الجلسات المغلقة في زوريخ بتشرين الأول/ أكتوبر الماضي والتي استهدفت تهدئة التوتر بعد أن تبادل الجانبان علناً الانتقادات الحادة في ألاسكا قبل عام.

وتفادت بكين على مدى الأسابيع الثلاث الماضية، انتقاد التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير المنصرم، محملة الغرب ودول الناتو المسؤولية عن تفاقم الصراع بين الروس والأوكرانيين، بسبب توسع الحلف في الشرق الأوروبي، دون الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية للدول المعنية لاسيما روسيا.

ولكن الصين، التي تعتبر أكبر مصدر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مورد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة، تحاذر الانزلاق إلى صدام مفتوح مع واشنطن، لما سيرتد عليها من آثار. على الرغم من أن أي ضغط على التجارة الصينية سيكون له في المقابل تأثيرات اقتصادية غير مباشرة أيضاً على أميركا وحلفائها.

(د ع)