واشنطن تكذّب أنقرة وتل أبيب تواجه تهديدات خارجية مكثفة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تكذيب واشنطن لأنقرة وتزايد التهديدات الخارجية ضد إسرائيل والتحالف الثلاثي الأميركي الكوري الجنوبي الياباني.

المسؤولون الأميركيون يطعنون في مزاعم تركيا بأنها قتلت متزعماً داعش

أكد داعش مقتل زعيمه الأخير، أبو الحسين الحسيني القرشي، في 3 آب على يد مرتزقة هيئة تحرير الشام، فرع القاعدة المهيمن في محافظة إدلب السورية وليس تركيا، في نيسان، كما زعمت أنقرة سابقاً. وقال داعش إن هيئة تحرير الشام، التي وصفها بـ "ذيل تركيا"، سلّمت جثته إلى المخابرات التركية في رسالة مسجلة نُشرت على تطبيق المراسلة تليغرام.

وأكد مسؤولو إدارة بايدن الذين تحدثوا إلى المونيتور أن زعيم داعش لم يُقتل على يد تركيا. قال أحد المسؤولين: "تركيا كذبت". وقد صاغ أحد المسؤولين العسكريين الأمور بشكل أكثر دبلوماسية، حيث قال للمونيتور هذا الأسبوع إن هناك سبباً للشك في ادعاء تركيا، مضيفاً أن ادعاء داعش بمسؤولية هيئة تحرير الشام اعتبر أمراً ذا مصداقية.

تواجه إسرائيل تهديدات خارجية مكثفة

اعتبر تحليل لصحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن الإسرائيليين يواجهون تهديدات مكثفة على جبهات متعددة، وأن طهران تحاول إقامة قواعد في سوريا، وهي منصة أخرى يمكن من خلالها مهاجمة إسرائيل، كما أنه في الضفة الغربية، يقوم حكام إيران أيضاً بتسليح الجهاد الإسلامي وحماس وجماعات أخرى استقرت في مناطق تخضع، بموجب اتفاقات أوسلو، للسلطة الفلسطينية.

ومن الجنوب، تتلقى حماس التي تحكم غزة مساعدات مالية وأسلحة وتدريبات من إيران لاستهداف الإسرائيليين من ذلك الجيب الساحلي.

لكن الأكثر إثارة للقلق للإسرائيليين، بالنسبة للصحيفة، هو برنامج طهران المستمر لتطوير الأسلحة النووية، حيث تم تصميم خطة العمل الشاملة المشتركة للرئيس السابق باراك أوباما لتأخير ـ وليس إنهاء ـ هذا البرنامج، ومكافأة طهران بمئات المليارات من الدولارات.

قمة كامب ديفيد لتوحيد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان

سيعزز التحالف الثلاثي الجديد الذي يربط بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان التعاون بين الدول في المجالات الرئيسة، بما في ذلك دفاعات الصواريخ البالستية، لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية والصين، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ويجتمع زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يوم الجمعة في كامب ديفيد، حيث من المتوقع أن يعلنوا تفاصيل الاتفاقية التي ستغطي أيضاً تبادل المعلومات الاستخباراتية وسلاسل التوريد والأمن السيبراني.

ويأمل بايدن، حسب الصحيفة، أن يحتضن أقوى حليفين لأميركا في المنطقة - ولهما تاريخ من العداء المتبادل - فوائد الكتلة الثلاثية الموحدة، وسيكون الاجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أول قمة تعقد في المنتجع الرئاسي منذ تولي بايدن منصبه.

(م ش)