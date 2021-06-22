واشنطن تجري محادثات مع أطراف مهمة بشأن رحيل المرتزقة من ليبيا

وقال مبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن "جزءًا من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها".

وأضاف: "سيكون هذا تطورًا مهمًّا للغاية ومؤثرًا جدًّا، لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم".

وتابع: "هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل".

وينظر لتشكيل حكومة موحدة والضغط من أجل إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أنه أفضل أمل منذ سنوات للتوصل إلى حل سياسي مستدام، فيما لا تزال العملية تواجه تحديات.

ولا تزال معظم الأراضي خاضعة لسيطرة جماعات محلية مسلحة، كما لم تسحب قوى أجنبية كبرى مقاتليها من خطوط القتال وفضلًا عن ذلك، لا يزال هناك خلاف بين شخصيات كبرى بشأن إدارة موارد ليبيا الاقتصادية.

(د ع)