واشنطن تحذر من نقل أسلحة إيران المتطورة إلى حزب الله اللبناني

وقال البيت الأبيض في بيان رسمي، حول الدعم الإيراني لحزب الله في لبنان، إن تزايد عمليات نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب الله يقوض السيادة اللبنانية، ويساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وشدد البيت الأبيض في بيانه على أن عمليات نقل الأسلحة المتطورة الله يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويأتي بيان البيت الأبيض بعد يوم من إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه إسرائيل، وتتهم الأخيرة حزب الله بهذا الاستهداف.

هذا وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الثلاثاء، أن إسرائيل سترد على أي "خرق" للسيادة يأتي من لبنان.

وقال كوخافي: "لبنان في مرحلة انهيار، ولحزب الله دور مهم في هذا الانهيار. رغم ذلك، لن نسمح بإطلاق نار من النوع الذي تم في الصباح الباكر باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد ونهاجم علناً أو سراً على كل خرق للسيادة يأتي من لبنان".

(ش ع)