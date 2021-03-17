واشنطن تفرض عقوبات تجارية جديدة على روسيا

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن الولايات المتحدة ستقوم بتوسيع قيود التصدير إلى روسيا بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني" الذي تعتقد واشنطن أنه تعرض لـ"هجوم كيميائي" الصيف الماضي.

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تشمل الصادرات ذات الصلة بالأمن القومي، مع إبقاء بعض الاستثناءات المتعلقة بقطاع الطيران والفضاء سارية حتى 1 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكانت السلطات الروسية ألقت القبض على نافالني لدى عودته إلى روسيا بعد محاولة تسميمه العام الماضي.

ويتّهم نافالني، البالغ من العمر 44 عامًا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعطاء الأوامر لتسميمه، لكن الكرملين ينفي ذلك.

(ش ع)