واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

وأفاد الموقع أن "الخزانة الأميركية تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي 13902".

وذكر الموقع أن الخزانة الأميركية ستصدر ترخيصاً عاماً للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902".

وأوضح أن "موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وقال وزير الخزانة الأميركي إن "برنامج العقوبات سيستمر لحين توقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية".

وبدوره قال وزير الخارجية الإيراني على تويتر إن" العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية".

(ي ح)