واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات إيرانية وصينية

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية لتطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع، وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أمريكية.

وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني، الذي تتهمه وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين، تصل في النهاية ليد مستخدمين إيرانيين.

واستهدفت العقوبات كذلك شركة صينية ومديرها وأحد موظفيها، متهمين ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف الدولارات لشركة إيرانية، بالإضافة إلى شركة لينجوي لهندسة العمليات المحدودة ومقرها هونغ كونغ.

(سـ)