واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مالية لداعش موجودة في تركيا ودول أخرى

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شبكة من خمسة أفراد يساعدون في تسهيل تمويل مرتزقة داعش ويعملون في إندونيسيا وسوريا وتركيا لدعم أعضاء "الجماعة المتطرفة" في سوريا، وفقاً لوكالة رويترز.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، هؤلاء "بالاضطلاع بدور رئيسي في تسهيل سفر المتشددين إلى سوريا ومناطق أخرى ينشط فيها مرتزقة داعش، وإجراء تحويلات مالية لدعم جهود التنظيم في مخيمات النازحين في سوريا".

وقالت الوزارة إن "الشبكة تجمع الأموال في إندونيسيا وتركيا واستخدمت بعضها لدفع تكاليف تهريب أطفال من المخيمات وتسليمهم لمقاتلي تنظيم داعش الأجانب كمجندين محتملين".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برايان نيلسون، في البيان: "الولايات المتحدة، في إطار التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، ملتزمة بحرمان التنظيم من القدرة على جمع الأموال ونقلها عبر أنظمة قضائية متعددة".

واستهدف الإجراء، الذي اتُخذ الإثنين، كلاً من دوي داهليا سوسانتي ورودي هريادي وآري كارديان ومحمد داندي أديجونا وديني رمضاني، ويقضي بتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين بصفة عامة التعامل معهم.

(م ش)