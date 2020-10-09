واشنطن تفرض عقوبات على منتجات دول منها تركيا وألمانيا

وبحسب ما قاله وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز، أن قائمة الدول، التي ستطالها الرسوم تضم كلًا من: ألمانيا والبحرين وسلطنة عمان والبرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وأضاف وزير التجارة الأمريكي أن الرسوم ستفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، بينما ستصدر لجنة التجارة الدولية الأمريكية قرارها النهائي في فبراير 2021، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أطلقت في مارس الماضي تحقيقا في إغراق محتمل من قبل 18 دولة في سوق الألمنيوم الأمريكية. كما نظرت الوزارة فيما إذا كانت 4 دول من هذه القائمة تدعم صادراتها بشكل غير قانوني.

(ي ح)