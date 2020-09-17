وأوضحت الخزانة أن "الحزب يستغل "آرش" و"معمار" لإخفاء تحويلات الأموال إلى حساباته الخاصة ما يزيد من إثراء قيادته وأنصاره ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي يحتاج إليها بشدّة".

وأضافت أن "حزب الله عمل مع الوزير السابق يوسف فينيانوس لضمان فوز الشركتين بعروض للحصول على عقود حكومية بقيمة ملايين الدولارات وقد أرسلت الشركتان بعض الأرباح من هذه العقود إلى المجلس التنفيذي للحزب".

وأشارت إلى أن "شركة "آرش" كانت في السابق جزءًا من شركة "جهاد البناء" التابعة لـ"حزب الله" وهي لا تزال مصدرًا مهمًا لتمويلها".

وشركة "آرش" هي شركة للاستشارات والدراسات الهندسية نشأت عام 2006، وتشرف على المشاريع الهندسية والتصميم والرقابة الفنية للمباني والبنى التحتية والمناظر الطبيعية.

أما شركة "معمار" فهي شركة للهندسة والإنماء، تدير وتنفذ مشاريع هندسية متنوعة وتأسست في العام 1988، ومركزها في حارة حريك في الضاحية الجنوبية، وتملك الشركتان عقودًا مع جهات رسمية لبنانية.

(ز غ)