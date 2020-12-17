واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات ذات صلة بإيران

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات، بسبب مشاركتها، بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في نقل منتجات بترولية من إيران.

وقال بيان وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج للعمل كمسؤول تنفيذي رئيس للشركة.

وأفاد البيان أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة كيانات أخرى، بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي لتقويض قدرة النظام الإيراني على إلحاق انتهاكات لحقوق الإنسان بالشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن تغييرًا جذريًّا فقط في سلوك النظام الإيراني يمكن أن يوفر مسارًا نحو تخفيف العقوبات.

(د أ)