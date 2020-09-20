واشنطن تفرض عقوبات على ٢٤ شخصاً وكياناً مرتبطين بإيران

كشف مسؤول أميركي كبير، الأحد، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

كما كشف أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيصدر أمراً تنفيذياً، غداً الاثنين، يسمح لأميركا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل بالأسلحة التقليدية مع إيران.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

(ي ح)