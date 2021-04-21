واشنطن تدرس إعادة تموضع قواتها في الدول القريبة من أفغانستان

وقال قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" الجنرال، كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع في الكونجرس "نستعد حاليًّا لمواصلة عملياتنا لمكافحة الإرهاب في المنطقة لضمان بقاء المنظمات المتطرفة التي تسعى من أجل البقاء في المناطق النائية الأفغانية تحت ضغط ومراقبة مستمرين".

وتابع: "إن الهدف هو التمكّن من مواصلة عمليات المراقبة والاستطلاع فوق الأراضي الأفغانية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي التي دخلت أفغانستان بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 التي تبناها تنظيم القاعدة في ذلك الحين بدعم من حركة طالبان".

وقال المسؤول العسكري خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "سننظر في جميع دول المنطقة وسنناقش أين يمكننا وضع هذه الموارد"، مؤكدًا أنه "حتى الآن ليس لدينا اتفاق من هذا النوع".

وامتنع الجنرال ماكينزي عن تحديد حجم إعادة الانتشار هذه أو البلدان المعنية، لكنه قال: إنّه يعتزم تقديم خيارات لوزير الدفاع، لويد أوستن، بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتحدّث عن احتمال شن غارات جوية من دولٍ مجاورة، وقال إنّ هذا النوع من العمليات "يتطلب دعمًا كبيرًا من أجهزة الاستخبارات"، مذكرًا أن الولايات المتحدة ستفقد هذا الدعم مع الانسحاب الذي يفترض أن يبدأ في الأول من أيار/ مايو، وينتهي بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

ويذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن في وقتٍ سابق أن الولايات المتحدة ستضع حدًا لأطول حروبها، وقال في خطاب من البيت الأبيض إن "الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة".

(د ع)