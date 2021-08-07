واشنطن تدرج 5 متطرفين على قائمة الإرهاب

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، أن من بين هؤلاء بن ماضي عمر القائد العسكري الكبير لفرع لمرتزقة داعش في موزمبيق.

وأضاف أن عمر قاد مجموعة من المتطرفين قتلوا العشرات في هجوم على فندق أمارولا ببلدة بالما في آذار الماضي.

وقال بلينكن إنه مسؤول أيضاً عن شن هجمات في مناطق أخرى في موزمبيق وتنزانيا.

كما بيّن أنه تم إدراج سيدانج حيتا وسالم ولد الحسن، وهما من كبار قادة جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي.

وكذلك أضيف للقائمة علي محمد راجي وعبد القادر محمد عبد القادر وهما من قادة جماعة "الشباب" في الصومال.

ويتيح هذا التصنيف أيضاً فرض عقوبات أميركية محتملة على الأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم بتعاملات معينة مع الأشخاص الخمسة.

(م ش)