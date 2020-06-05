واشنطن تضغط لمواصلة قتال داعش وإيران تفرج عن جندي أمريكي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى نداء بومبيو لحلفاء واشنطن لزيادة الدعم المالي لمواصلة العمليات ضد داعش، وكذلك صفقة تبادل الأسرى بين العدويين اللدودين إيران وأمريكا.

واشنطن تايمز: الولايات المتحدة تضغط على الحلفاء لمواصلة قتال داعش

صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية تحدثت عن ضغط أمريكي لمحاربة داعش في العراق وسوريا وقالت "تضغط إدارة ترامب على حلفائها لتعزيز التمويل للقتال العالمي ضد داعش، قائلة إن العراق لا يزال بحاجة إلى المساعدة في محاربة بقايا التنظيم الإرهابي الذي لا يزال قوياً مع انسحاب القوات الأمريكية من مواقع خط المواجهة.

وجاء نداء وزير الخارجية مايك بومبيو، خلال قمة افتراضية للتحالف المناهض لداعش، استضافتها الولايات المتحدة وإيطاليا يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من التداعيات المالية الناشئة من وباء الفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من 6.5 مليون شخص، وتسببت في قتل ما يقرب من 387000 شخص حول العالم.

وقال بومبيو لممثلي 31 دولة أخرى حضروا الاجتماع الافتراضي "صحيح أن الوباء يضع ضغطاً هائلاً على جميع ميزانياتنا، لكننا نحث دولكم على التعهد نحو هدفنا بأكثر من 700 مليون دولار لعام 2020".

واضاف بومبيو "وصلت تقارير تفيد بأن تنظيم داعش تمكن من إعادة التجمع في الأراضي المتناثرة على طول الحدود السورية العراقية، وأن العراق وحلفاءه لا يزالون بحاجة إلى استئصال الخلايا والشبكات الباقية من التنظيم وتقديم المساعدة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في العراق و سوريا".

وأشار بيان مشترك من القمة إلى أنه "بينما لم تعد داعش تسيطر على الأراضي وتم تحرير ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في العراق وسوريا، فإن التهديد لا يزال قائماً، وبالتالي يدعو إلى يقظة أقوى وتنسيق العمل".

وقال البيان "يشمل ذلك تخصيص موارد كافية لدعم جهود قوات التحالف والشركاء الشرعيين ضد داعش في العراق وسوريا، بما في ذلك دعم الاستقرار للمناطق المحررة لحماية مصالحنا الأمنية الجماعية".

نيويورك تايمز: إيران تفرج عن جندي من البحرية الأمريكية كان محتجزاً منذ عامين

أما صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تطرقت إلى إفراج إيران عن جندي أمريكي وقالت " أفرجت إيران اليوم الخميس عن مايكل وايت، أحد قدامى المحاربين في البحرية، والذي أصبح حبسه مدة عامين نقطة مؤلمة أخرى في علاقة الدولة المتوترة بشكل متزايد مع الولايات المتحدة.

وكان الإفراج عن السيد وايت، وهو جزء من تبادل الأسرى، أحدث إشارة إلى أنه على الرغم من العداء المتبادل بينهما، فإن القيادة الإيرانية وإدارة ترامب تتواصلان مع بعضهما البعض".

الغارديان: المستوطنون الإسرائيليون يتحدثون ضد خطة الضم التي تدعمها الولايات المتحدة

وفي الشأن الفلسطيني قالت صحيفة الغارديان البريطانية "يواجه بنيامين نتنياهو مقاومة صريحة لاقتراحه ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من بعض الأشخاص "مستوطنون إسرائيليون".

وتعهد رئيس الوزراء بتمديد الأراضي الإسرائيلية رسمياً إلى أكثر من 30٪ من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك جميع المستوطنات اليهودية، في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل، وتنفيذ جزء من "رؤية السلام" للشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن الخطة الأمريكية ينظر إليها على نطاق واسع على أنها هدية لليمين المتطرف في إسرائيل وأشاد بها نتنياهو على أنها "فرصة تاريخية" لإسرائيل للاستيلاء على الأرض بشكل دائم، فإن قادة المستوطنين يخشون من بنود داخلها تشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وقال ديفيد الحياني، رئيس مجلس يشع، وهو مجموعة جامعة تمثل مستوطنين يهود، مرتين هذا الأسبوع إن ترامب ليس صديقاً لإسرائيل.

وقال الحياني لراديو الجيش الإسرائيلي يوم الخميس "في النهاية قدم خطة تعرض وجود دولة اسرائيل للخطر، وفي هذه الحالة لست صديقي"، في إشارة الى ترامب.

(م ش)