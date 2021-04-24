واشنطن تدعو ثلاثي أزمة سد النهضة للتعاون لحل هذه الأزمة

وبمناسبة تعيين مبعوث أميركي إلى القرن الأفريقي، قال سوليفان إن الإدارة الأميركية مستعدة "للعمل مع الحلفاء لتعزيز السلام في القرن الأفريقي".

وعيّنت واشنطن الجمعة الدبلوماسي، جيفري فيلتمان، مبعوثًا لها إلى القرن الإفريقي حيث سيكون مكلّفًا بملفات مشتعلة بينها التوتر الإقليمي المحيط ببناء سد النهضة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، في بيان: "يؤكد هذا التعيين التزام الحكومة في بذل جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الإفريقي".

كما عبّر وزير الخارجية الأميركي عن قلقه إزاء "تصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان" و"الخلاف حول سدّ النهضة الإثيوبي الكبير".

ولوّحت الخرطوم، الجمعة، بمقاضاة أديس أبابا في حال واصلت ملء السدّ دون اتفاق ثلاثي يشمل مصر، إذ يثير ملء السدّ توترًا حادًّا بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصر والسودان)، وقد فشلت حتى الآن محاولات الوساطة الأميركية في حلّ الأزمة.

(د ع)