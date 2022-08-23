واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فوراً

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن دعوة وزارة الخارجية الأميركية مرتبطة بمعلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية.

وحددت وزارة الخارجية للأميركيين الموجودين في أوكرانيا ما يجب عليهم فعله إذا سمعوا صوت انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.

واستندت وزارة الخارجية إلى النتائج التي رفعت عنها أجهزة المخابرات الأميركية السرية يوم الإثنين الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في تحذير في وقت متأخر من يوم الإثنين إن روسيا "ستكثف جهودها" لضرب البنية التحتية المدنية "في الأيام المقبلة"، وهي المرة الأولى التي تحذر فيها الولايات المتحدة على وجه التحديد من احتمال استهداف المباني المدنية والحكومية.

ونصحت سفارة الولايات المتحدة مواطني الولايات المتحدة بمغادرة أوكرانيا في وسائل النقل البري فوراً، "إذا كان القيام بذلك آمناً".

(م ش)