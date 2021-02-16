واشنطن تدعو أنصار الله للعودة إلى المفاوضات والأخيرة تبدي استعدادها

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "يجب على الحوثيين وقف التقدّم العسكري والامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار، كما يجب عليهم الالتزام بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية التي تقودها أمريكا".

واعتبرت أنّ "هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي ابتلي بها شعب اليمن".

وردّت جماعة "أنصار الله" اليمنية على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف هجماتها على الأراضي السعودية والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأكد المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام عبر حسابه على "تويتر"، أنّ "أنصار الله مستعدة للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرات أو عملية سياسية من شأنها إحلال السلام في البلاد".

(ي ح)