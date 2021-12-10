واشنطن تعيد تأكيدها في الدفاع عن سيادة أوكرانيا وموسكو تحذر من حرب باردة جديدة

أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيد بلاده على "التزام أميركا الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" في مكالمة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس وسط مخاوف من أن الرئيس الأميركي منفتح على التفاوض مع روسيا بشأن مطالبها للحد من توسع الناتو.

وجاء التواصل مع أوكرانيا، ومكالمة منفصلة مع تسعة من حلفاء الناتو من أوروبا الشرقية، بعد أن أثار بايدن مخاوف في الأيام السابقة عندما قال أنه يعتزم إجراء محادثات مع روسيا وأربعة من حلفاء الناتو بشأن موقف موسكو من التحالف.

وقال بايدن إن هذه المناقشات ستغطي "مستقبل مخاوف روسيا المتعلقة بحلف شمال الأطلسي على نطاق واسع" وتستكشف "ما إذا كان بإمكاننا العمل على أي تسهيلات أم لا".

وجاءت تعليقاته(بايدن) عقب اجتماع افتراضي مع فلاديمير بوتين والذي كان يهدف إلى تجنب غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

كما دعا بوتين التحالف عبر الأطلسي إلى وقف الانتشار العسكري في الدول الأعضاء في أوروبا الشرقية المتاخمة لروسيا.

ورفض مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم أمس الاتهامات بأن بايدن قدم "تنازلاً" من خلال عرض مناقشة مخاوف بوتين.

ووفقاً لبيان البيت الأبيض بخصوص مكالمة بايدن مع دول الناتو التسع الشرقية، ناقش القادة الحشد العسكري الروسي على طول الحدود الأوكرانية و "الحاجة إلى موقف الناتو الموحد والجاهز والحاسم للدفاع الجماعي عن الحلفاء".

ومع ذلك، أعرب البعض في المنطقة بالفعل عن مخاوفهم بشأن عرض بايدن إجراء محادثات بشأن موقف روسيا من الناتو.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان إستونيا ماركو ميكلسون، لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية" بدء محادثات تحت السلاح حول مستقبل الناتو، أو حتى أكثر من ذلك حول إشراك روسيا في الهندسة الأمنية الأوروبية مع حق النقض، ​​هذه طريقة خاطئة تماماً وستزيد الشهية لمزيد من العدوان".

وقال سفير أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي فسيفولود تشينتسوف للصحيفة إن "الخط الأحمر في كييف هو أن أوكرانيا دولة ذات سيادة ومن شأننا أن نبني علاقاتنا مع الناتو أو الاتحاد الأوروبي".

وقال تشينتسوف: "المبدأ الأساسي بالنسبة لنا هو أنه لا توجد كلمات عن أوكرانيا بدون أوكرانيا، لذلك نحن بحاجة إلى المشاركة في أي نقاش فيما يتعلق بالوضع الأمني ​​في أوكرانيا. على الروس أن يقبلوا ذلك. لا توجد وسيلة أخرى".

بعد مكالمته مع بايدن، غرد زيلينسكي بأن نظيره الأميركي قدم إحاطة عن "مفاوضاته مع بوتين"، مضيفاً أنهما "ناقشا أيضاً الصيغ الممكنة لحل النزاع في دونباس".

وقال مسؤول في الناتو للصحيفة "بينما الجميع مستعد للدخول في حوار، لا يمكن أن تكون هناك تنازلات. في حماية حلفائنا. وفيما يتعلق بأوكرانيا، نحن لا نتفاوض بشأن حق الدول في اختيار طريقها الخاص".

وفي سياق متصل واصلت روسيا خطابها العدائي تجاه أوكرانيا يوم الخميس وقارنت الأزمة الحالية بأخطر لحظة منذ الحرب الباردة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بتحريك نيران المدفعية الثقيلة نحو الخطوط الأمامية للقتال مع "الانفصاليين" الموالين لروسيا في شرق الجمهورية السوفيتية السابقة والفشل في الانخراط في عملية سلام.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله يوم الخميس إن "الأحداث في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا تشبه الإبادة الجماعية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن "المفاوضات بشأن تسوية سلمية وصلت عملياً إلى طريق مسدود" في إشارة إلى الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين القوات الأوكرانية و"الانفصاليين" في منطقة دونباس الشرقية.

وقالت تغريدة الوزارة على تويتر نقلاً عن زاخاروفا: "بدعم من دول الناتو التي تزود البلاد بالسلاح، تقوم كييف ببناء وحدتها على خط التماس في دونباس".

اتفق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع أحد المراسلين الذي أشار إلى أن التوترات بين الشرق والغرب بشأن أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى العودة لأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على شفا حرب نووية.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عنه قوله "تعلمون، يمكن أن يتحقق ذلك حقاً. إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فمن الممكن تماماً وفقاً لمنطق الأحداث أن تستيقظ فجأة وترى نفسك في شيء مشابه".

(م ش)