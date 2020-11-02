واشنطن تعبر عن امتعاضها من تصرفات تركيا

وبعث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، برسالة إلى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، ينتقد فيها الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها تركيا، بينما وصف أثينا بأنها أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة، وفقًا لما نقلته صحيفة كاثيميريني عن مصادر دبلوماسية في أثينا.

وبدوره، قال دندياس ردًّا على نظيره الأمريكي، "مؤخرًا بومبيو يكرر الاعتراضات الأمريكية على استكشاف تركيا للطاقة في المناطق التي تحتفظ فيها اليونان بالحق في توسيع مياهها الإقليمية من 6 إلى 12 ميلاً بحريًّا".

وحذر بومبيو مجددًا من الإجراءات الأحادية الجانب في المنطقة، في حين أكد أن الإكراه والترهيب والنشاط العسكري ليست السبيل لحل الخلافات بين الدول، بحسب ما أفادت به الصحيفة.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بدور اليونان الساعية إلى حل الخلافات الثنائية من خلال الحوار، وعلى أساس القانون الدولي.

وأكد مايك بومبيو أن الولايات المتحدة واليونان يسعيان إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن التعاون بين الدول على أساس القانون الدولي.

(م ش)