وأفادت وسائل إعلام أن المسؤول الأميركي، الذي فضل عدم كشف هويته، قال إن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في 2006، والتي وقّعت عليها تركيا يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2007، وعدم ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة.

ولم يوضح المسؤول كيفية تقديم الإخطار، وأشار إلى أن مذكرة 2006 تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج، وكانت تركيا تعتبر إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وإلى جانب تركيا تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وعلقت الولايات المتحدة، يوم 17 تموز/ يوليو 2020، ردًّا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها هذه المنظومات، استنادًا إلى قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها المعروف بـ "كاتسا"، الذي وقعه عام 2017 الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وأعربت الولايات المتحدة مرارًا عن رفضها الشديد لإجراء تركيا اختبار لمنظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها.

(د ع)