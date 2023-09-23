واشنطن ستزود كييف بصواريخ خارقة

أفادت شبكة إن.بي.سي نيوز وكذلك صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين ومسؤول في الكونغرس بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ أتاكمز (ATACMS).

وصواريخ أتاكمز هي صواريخ باليستية قصيرة المدى يصل مداها إلى 300 كيلومتر، ويمكنها الوصول إلى هدفها في غضون خمس دقائق. وتهدف إلى جعل تحركات القوات الروسية مستحيلة، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بأنظمة أسلحة طويلة المدى مثل صواريخ أتاكمز من الولايات المتحدة وصواريخ توروس من ألمانيا.

وأعلن الرئيس الأميركي أن أولى دبابات "أبرامز ام 1" الأميركية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل" لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير ببطء.

(ي ح)