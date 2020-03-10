واشنطن سترسل أنظمة دفاع جوي إلى العراق لمواجهة إيران

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "نحن أيضاً بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر".

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأميركية بعد هجوم صاروخي إيراني في الثامن من يناير/كانون الثاني.

وفي منتصف فبراير/شباط، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن "قوات التحالف ضد داعش وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سينسقان سوياً كيفية استمرار القتال ضد داعش".

المصدر: وكالات