واشنطن للدبيبة: يجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أكدا في اتصال هاتفي اليوم الاثنين ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي من خلال عملية سياسية شاملة.

وأضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين "أكدا أيضاً الحاجة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

وقد رحّب بلينكن خلال الاتصال بتشكيل حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا.

وكان مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال بدوره الجمعة، إن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام. وشدد على أن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.

(ي ح)