واشنطن.. إعلان حالة الطوارئ إلى ما بعد تنصيب بايدن  

وقال البيت الأبيض إن ترامب وافق يوم الإثنين على إعلان الطوارئ بالنسبة لواشنطن العاصمة من الآن وحتى الرابع والعشرين من كانون الثاني.

وكان البنتاغون أجاز في وقت سابق زيادة عدد العسكريين المنتشرين في العاصمة من 6200 عنصر من الحرس الوطني ينتشرون في واشنطن حالياً إلى 10 آلاف عنصر بحلول نهاية الأسبوع، مع إمكانية أن يؤازرهم حوالي خمسة آلاف عنصر من الجيش في يوم التنصيب في 20 من الشهر الجاري، ليصبح إجمالي عدد العسكريين الذين سيؤمّنون هذا الحفل 15 ألف عسكري.

ويتناقل أنصار ترامب منذ الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة الفيدرالية، اعتباراً من 17 الجاري، في دعوات للاحتجاج أثارت مخاوف من وقوع مزيد من الاضطرابات وأعمال العنف خلال تنصيب الرئيس المنتخب الأسبوع المقبل.

يذكر أن ليلة اقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة وعنصر من الشرطة.

وقال مصدر في وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، اليوم الإثنين، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) حذّر من تخطيط جماعات لتنظيم احتجاجات مسلحة محتملة في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي عواصم الولايات الخمسين في الفترة التي تسبق تنصيب الرئيس.

وهدد قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في وقت سابق، بأن الرد على اغتيال قاسم سليماني قد يأتي من الداخل الأمريكي.

(د أ)