واشنطن بوست تكشف عن خطة أوكرانية لإنهاء الحرب

كشف مسؤولون أوكرانيون لمدير الـ"سي آي إيه" خلال زيارة سرية لكييف عن خطة لإنهاء الحرب، والذي أكد التزام واشنطن بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، قام برحلة سرية إلى أوكرانيا الشهر الماضي، كشف خلالها قادة أوكرانيون عن خطة لإنهاء الحرب.

وتكشف الخطة، وفق الصحيفة، عزم أوكرانيا استعادة المزيد من أراضيها التي سيطرت عليها روسيا لدفع موسكو نحو محادثات بحلول نهاية العام الجاري.

وشملت رحلة بيرنز، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، اجتماعات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكبار مسؤولي المخابرات الأوكرانية.

فيما أفاد مسؤول أميركي للصحيفة أن زيارة بيرنز هدفت أيضاً لإعادة التأكيد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، جاءت هذه الزيارة في لحظة حرجة من الصراع حيث تكافح القوات الأوكرانية لاكتساب مزايا في هجومها المضاد الذي طال انتظاره، لكن كييف لم تنشر بعد معظم ألوية الهجوم التي دربها وجهزها الغرب.

وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "سافر بيرنز مؤخراً إلى أوكرانيا، كما فعل بانتظام منذ بداية العدوان الروسي الأخير منذ أكثر من عام". وأضاف المسؤول أن الغرض من الزيارة كان إعادة تأكيد التزام إدارة الرئيس جو بايدن على تبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

(م ش)