واشنطن.. 4 قتلى واعتقال 52 شخصًا في مواجهات الكونغرس

وقال قائد شرطة واشنطن إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، واعتُقل 52، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل، قال رئيس شرطة العاصمة الأميركية واشنطن، روبرت كونتي، إن 47 من أصل 52 عملية اعتقال حتى الآن تتعلق بانتهاك فرض حظر التجوال الذي فرضته عمدة المدينة، كما تم اعتقال 26 شخصًا داخل مبنى الكابيتول، وتم إلقاء القبض على عدة أشخاص آخرين لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة أو محظورة.

كما أعلن أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين داخل مقر اللجنتين الوطنيتين للجمهوريين والديمقراطيين، بالإضافة إلى زجاجات حارقة (مولوتوف) في مبنى الكابيتول.

وأعلنت شرطة المدينة في وقت سابق أن امرأة أُصيبت بالرصاص، ثم توفيت لاحقًا متأثرة بجروحها.

واكتفت شرطة واشنطن بالقول إن الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم، توفوا بسبب "طوارئ طبية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي مات بوتينغر، استقال من منصبه.

ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة، ليل الأربعاء، الطعن الذي قدّمه مشرعون جمهوريون على فوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية بولايتي أريزونا وبنسلفانيا.

وجاء التصويت بعيد ساعات من اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

(ي ح)