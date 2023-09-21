والدة شهيد: شهداؤنا قدموا حياتهم فداء للوطن ليعم السلام

وحضر استذكار الـ85 شهيداً من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الذاتي، أعضاء مجلس عوائل شهداء الرقة وذوو الشهداء والمؤسسات المدنية والعسكرية وتجمع نساء زنوبيا والأحزاب السياسية ومجلس الرقة المدني وشيوخ ووجهاء العشائر.

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها عضو مجلس عوائل الشهداء مطر الشحل وقال: "نقف اليوم في هذا الصرح العظيم لنستذكر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا من أجلنا وأجل هذا الوطن، وبفضل شهدائنا تحررنا من الظلام الأسود ونحن سائرون على خطاهم ونكمل مسيرتكم، ونحن في مناطق شمال وشرق سوريا قدمنا آلاف الشهداء والجرحى ولا تبنى الأوطان إلا بتضحيات شهدائنا الأبرار".

وألقيت كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية ألقاها عضو مجلس الرقة العسكري أحمد الأحمد جاء فيها: "نجتمع اليوم لنستذكر شهداءنا الأبرار، وباسم مجلس الرقة العسكري ومن هذا المكان المقدس سنقاوم ونقاتل حتى يستتب الأمن في كل مناطق شمال وشرق سوريا، وكما عاهدناكم ووعدنا شهداءنا وجرحانا بالسير على خطاهم في مكافحة الإرهاب وكل من يحاول العبث بأمن مناطقنا، أو يحاول زعزعة استقرار شعبنا هذا الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس لتحرير مناطقنا من الإرهاب".

وألقت ناهد علي والدة الشهيد محمد عمر الطه كلمة وقالت: "تحية ممزوجة بروح الفخر والمقاومة ممزوجة بدماء الشهداء وعبق الياسمين، وباسمي واسم أهل إدلب ننحني إجلالاً لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم ثمناً وفداء لهذا الوطن الغالي لكي يعم السلام على سوريا وأهلها ونحن على خطاهم سنحرر كل شبر من سوريا"

وانتهى الاستذكار بإنهاء العرض العسكري ومن ثم قام أهالي الشهداء والمؤسسات المدنية والعسكرية بإشعال الشموع على أضرحة الشهداء.

(م خ/سـ )

ANHA