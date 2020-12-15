والدة معتقل سياسي تدعو إلى مساندة مقاومة السجون

تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان وعلى جميع المعتقلين السياسيين في سجون الدولة التركية، واحتجاجًا على هذه الممارسات غير القانونية أطلق السجناء السياسيون من حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية حملة الإضراب عن الطعام في 27 من تشرين الثاني المنصرم.

المعتقل السياسي كاميران بكر رشيد، أحد السجناء الذين يشاركون في حملة الإضراب، من تولد قرية حاج خليل التابعة لناحية راجو في عفرين، اعتُقل عام 1993 في تركيا في دعوى حزب العمال الكردستاني، وهو الآن في سجن بولو الواقع بين استنبول وأنقرة، بعد أن نقلته السلطات بطريقة تعسفية من سجن سينجانه منذ قرابة 3 سنوات.

والدة المعتقل السياسي كاميران فاطمة دويكو، التي تتواصل مع ابنها، بيّنت أن جميع المعتقلين في السجون التركية يقومون بنشاطات من ضمنها الإضراب عن الطعام من أجل رفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان وتحريره.

وأوضحت الأم فاطمة " القائد أوجلان يمثل حريتنا، لذلك علينا الاتحاد لكسر العزلة، وإخراج القائد من السجن فهو قائد الحرية والسلام والعدالة والإنسانية، وقائد جميع الشعوب وليس لشعب الكردي فقط".

وأضافت "يجب على جميع الشعوب التي تكافح من أجل حريتها أن تنتفض من أجل مساندة مقاومة السجون، الذين يناضلون من أجل قضيتهم في المعتقلات التركية".

واستنكرت الأم فاطمة الانتهاكات غير القانونية التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبدالله أوجلان، وناشدت المؤسسات المعنية وجميع الشعوب والجالية الكردية في الخارج، الخروج إلى الساحات والميادين والقيام بالفعاليات التي تدعو إلى رفع العزلة وتطالب بالحرية للقائد أوجلان.

ويذكر أن السلطات التركية تفرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان وتمنع أسرته ومحاميه من زيارته منذ آب/ أغسطس عام 2019.

(س ر/ك)