والدة معتقل في السجون التركية: علينا دعم أبنائنا المعتقلين  

أعلن المعتقلون السياسيون من حزب العمال الكردستاني داخل السجون تركية الإضراب عن الطعام في الـ 27 من تشرين الثاني الماضي، جراء السياسات التركية التعسفية بحق المعتقلين وتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

والمعتقل السياسي تيمور أنس من ناحية كركي لكي، اعتُقل عام1999على يد السلطات التركية عندما كان يعمل سياسيًّا من أجل حل قضية الشعب الكردي، وإعلان السلام في شمال كردستان (باكور)، وحُكِم عليه بالمؤبد ومكث في سجن أرزروم مدة 15عامًا، ثم نقلوه إلى سجن في أزمير، وانضم إلى حملة الإضراب عن الطعام مع المئات من رفاقه المعتقلين.

ودعت جليلة الشيخ، والدة المعتقل تيمور أنس، الشعب الكردستاني إلى الوقوف بجانب المعتقلين، وأشارت إلى أن أبناءهم يتعرضون لأشد أنواع التعذيب في السجون التركية، وعلينا دعمهم ومساندتهم.

وقالت جليلة الشيخ في حديثها:" إن المعتقلين هم "الشهداء الأحياء" لذلك نأمل من شعبنا مساندتهم معنويًّا والبدء بالفعاليات والنشاطات حتى تحقيق أهدافهم لأنهم يخدمون الشعب وليس أنفسهم".

و الوالدة جليلة شيخ من النساء اللواتي يرتدين اللباس الأسود منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان وبيّنت: "منذ اعتقال القائد حتى الآن وأنا أرتدي الزّي الأسود، لذلك على كافة الشعب الكردستاني الخروج إلى الساحات وتصعيد النضال حتى ينال القائد حريته".

واختتمت جليلة شيخ حديثها بالقول" علينا الوقوف إلى جانب أبنائنا المعتقلين في حملة الإضراب عن الطعام التي بدأها معتقلونا في السجون، لتتكلل بالنجاح، لذلك واجب علينا رفع معنوياتهم حتى تحقيق أهدافهم".

(م ح)

ANHA