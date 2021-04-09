والدة هفرين خلف: لا فرق بين ما ارتكب بحق ابنتي وجريمة قتل أفراد عائلة شنيشار

هاجم حراس وأقارب نواب عن حزب العدالة والتنمية في منطقة سروج في ناحية رها بباكور كردستان بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 2018، عائلة شنيشار، وقُتل في الهجوم 4 أشخاص من عائلة شنيشار.

وللتعبير عن مطالبهم بالعدالة، بدأت العائلة بوقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة الأمام قصر العدالة في رها، وتواصل الوقفة في يومها الـ 31، وطالبت العائلة وزير العدل عبد الحميد غول بسماع أصواتهم.

وعلى غرار ذلك، وأثناء شن الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019، استهدفت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في الـ 11 من تشرين الأول، وتم اغتيالها بوحشية أثناء توجهها على الطريق الدولي إلى مدينة قامشلو.

ومطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، رفعت والدة الشهيدة "هفرين خلف" دعوى إلى المحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبي جريمة اغتيال ابنتها، ولم تلقَ جوابًا حتى الآن على الرغم من وجود الثبوتيات والدلائل التي تُدين مرتكبي الجريمة.

وللحديث حول استمرار مسلسل جرائم الاحتلال التركي وتقارب الجريمتين؛ الجريمة التي ارتكبت بحق عائلة شنيشار وقتل هفرين خلف، أجرت وكالتنا لقاء مع والدة الشهيدة "هفرين"، سعاد محمد.

استنكرت سعاد محمد ممارسات حزب العدالة والتنمية، وقالت: "الاحتلال التركي قتل هفرين بعدها قتل الأم عقيدة في 13 تشرين الأول أثناء ذهابها إلى سري كانيه لتقديم الدعم".

وأضافت: "هفرين لم تكن تحمل سوى القلم والفكر الحر لإيصال رسالتها إلى العالم، وكانت إحدى الناشطات السياسيات اللواتي سعين إلى توحيد الشعوب، لكن أردوغان ومرتزقته لم يحترموا صفتها السياسية وقاموا باغتيالها على أرضها ووطنها، العدو لا يعترف بالإنسانية، فهناك الملايين من السياسيات منتفضات ضد الفاشي أردوغان وسياسته".

'لا فرق بين ما ارتكب بحق هفرين وجريمة القتل بحق عائلة شنيشار'

وتقول سعاد: "ارتكبت جريمة حرب بحق ابنتي هفرين ورفعت دعوى على مرتكبيها، كذلك حضرت المؤتمر الكردي في البرلمان الأوروبي، لكن إلى الآن لم يتم تحقيق العدالة ولا بأية طريقة".

وحول ما ارتكب بحق عائلة شنيشار، تُشير سعاد "لا يوجد فرق بين ما ارتكب بحق ابنتي هفرين وجريمة قتل أفراد عائلة شنيشار، لكن مع الأسف ليست هناك أي حقوق للإنسان ولا عدالة، فعندما تطالب العائلة الجهات المعنية بتحقيق العدالة تُقابل بالرفض، لذا يجب أن تطبق العدالة وتأخذ مجراها وتصل العائلة إلى مرادها".

وأكدت سعاد أن أمهات الشهداء لن يتنازلن عن حقوق أبنائهن الذين اغتيلوا على أيدي الفاشية التركية وسوف يرفعن الدعاوى إلى المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتطبيق العدالة.

ونوهت سعاد أن أردوغان يحارب إرادة الشعوب ويستهدف المدنيين ويمنع حرية التعبير عن الرأي، وخاطبت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وطالبتهم بالقيام بواجبهم ومحاسبة الاحتلال التركي وعدم دعم قتلة أبنائهم.

والدة الشهيدة هفرين خلف قالت في ختام حديثها: "إن كان يوجد في هذا العالم حقوق للإنسان فسيتم تلبية دعوتي بالمطالبة بحق ابنتي ولن أتنازل عنه حتى النهاية، لكن حتى الآن لم نرَ أي ردة فعل تجاه أفعال الاحتلال التركي، فأين هم من ينادون بالحرية والسلام؟".

(س و)

ANHA