والدة دميرتاش: إذا كان ابني إرهابيّاً كيف أصبح مرشّحاً رئاسيّاً؟

وقالت سعدية في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، "لقد أخذوا ابني رهينة ووضعوه في السجن ووصفوه بالإرهابي، كيف يمكن أن يكون طفلي إرهابياً؟ أولادي ليسوا إرهابيين، إذا كان إرهابياً، فكيف أصبح مرشّحاً رئاسيّاً من خلف القضبان في انتخابات حزيران/ يونيو 2018؟ وكيف أصبح نائباً؟".

وعن رفض أردوغان حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش، قالت: "كيف ستدخل تركيا إذاً إلى الاتحاد الأوروبّي بهذه الطريقة؟".

وهاجم أردوغان، حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر بشأن دميرتاش، القاضي في 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بوجوب الإفراج عن دميرتاش على الفور، وقالت: "إنّ تبرير تركيا لاحتجازه لأكثر من أربع سنوات في جرائم تتعلق بالإرهاب كان ذريعة للحدّ من الجدل السياسي".

(س ر)