والدة الطفل وسام الذي مات برداً تتمنى ألا تكرر مأساتها مع باقي عوائل الشيخ مقصود

توفي الطفل وسام سيدو (4أعوام) نتيجة البرد القارص وعدم توفر وسائل للتدفئة بسب حصار حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء.

عريفة إبراهيم والدة الطفل المتوفي وسام، تحدثت عن حالة طفلها قبل الوفاة، وقالت وهي تجلس في غرفة المعيشة الخالية من أي وسيلة للتدفئة وعالية الرطوبة " وسام لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة بالبيت، إلا أنه في الآونة الأخيرة قبل وفاة ابني بمدة مرضت العائلة بأكملها بسبب البرد".

وأشارت عريفة إلى أن ابنها تعرض لاختلاج حروري بشكل فجائي وعلى أثر ذلك تم إسعافه إلى مشفى الشهيد خالد فجر، النقطة الطبية الوحيدة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأشار كادر المشفى إلى أن حرارة الطفل كانت قد تخطت الـ 40 درجة ما تسبب في العديد من المضاعفات.

بعد مكوث وسام لبعض الوقت في المشفى وتزويده بالأوكسجين إلا أن المضاعفات التي حملها ارتفاع الحرارة أدى في نهاية المطاف لحدوث اختلاج عام تسبب في توقف قلبه.

وأوضحت الأم الثُكلى أنهم أرادو إدخال طفلهم إلى قسم العناية المشددة في المشافي الحكومية بمناطق حكومة دمشق إلا أنهم لم يتمكنوا من تأمين مكان، وقالت أيضاُ بأنه في نهاية المطاف قرروا وضع الطفل في إحدى المشافي الخاصة إلا أن الأوان كان قد فات.

وتمنت الأم المفجوعة بابنها الذي توفي جراء الحصار ألا تتكرر مأساتها مع باقي العوائل الأخرى.

(م)

ANHA