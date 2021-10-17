والدة الشهيدة زيلان عرب: ابنتي بطلة سري كانيه وشهيدة الحسكة

ويصادف، اليوم الأحد (17 تشرين الأول) الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الإدارية في أكاديمية السياسة الديمقراطية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD زيلان عرب، الاسم الحقيقي أمل سليمان، التي استشهدت أثناء مشاركتها في مقاومة الكرامة بسري كانيه خلال هجمات المحتل التركي ومرتزقته.

وفي هذا السياق نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، مراسم استذكار للشهيدة في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية بمقاطعة الحسكة.

وحضر المراسم ذوو الشهيدة زيلان عرب، وأعضاء مجلسي المرأة والمجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، وممثلو المؤسسات المدنية، مؤتمر ستار وعدد من أهالي المدينة.

وبدأت مراسم استذكار الشهيدة زيلان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أهين علي، كلمة استهلتها بالقول: "للشهيدة زيلان مكانة خاصة بين أعضاء الحزب، حيث كانت تمنحنا المعنويات على الدوام".

وأضافت أهين علي بالقول: "الشهيدة زيلان كانت تعيش في كنف عائلة تمكنت من تحقيق أخوة الشعوب، فوالدتها من المكون الكردي ووالدها من المكون العربي، ودائماً كانت تقول: (أستطيع احتضان أخوة الشعوب، لأنني عشت ضمن عائلتي وفق مبادئ أخوة الشعوب، وعلى هذا الأساس سرت على خطى وحدات حماية المرأة)".

وبيّنت آهين علي أن مطلب الشهيدة زيلان كان تحقيق نظام الرئاسة المشتركة من المكونات المختلفة للمنطقة من كرد، عرب، سريان وغيرهم من باقي المكونات.

وأكدت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أنهم كحزب ماضون على خطا الشهيدة زيلان عرب حتى ترسيخ أخوة الشعوب وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

'سنعمل على بناء سوريا ديمقراطية لجميع المكونات'

ومن جانبها تحدثت باسم مجلس عوائل الشهداء، سمر العبد الله، وقالت "نستذكر اليوم الشهيدة زيلان هي ورفاقها بكل إجلال وإكبار، فمكانهم دائماً في قلوبنا ولا ننسى تضحياتهم في سبيل مناطق شمال وشرق سوريا".

وشددت سمر العبد الله على سعيهم الحثيث للحفاظ على المكتسبات المتحققة بدماء الشهداء، وتابعت قائلة: "سنعمل على بناء سوريا ديمقراطية تعيش فيها جميع المكونات".

كما تحدثت والدة الشهيدة زيلان عرب، فادية يونس، والتي تمنت في بداية حديثها الصبر والسلوان لذوي الشهداء، وقالت: "أنا فخورة جداً بابنتي الشهيدة زيلان، وأرفع رأسي عالياً بشهادتها، فهي كانت تحب فلسفة الأمة الديمقراطية كثيراً".

وأشارت والدة الشهيدة في ختام حديثها، إلى أن الشهيدة أصبحت الآن بطلة سري كانيه وشهيدة مدينة الحسكة.

وقدّم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي لوالدة الشهيدة زيلان درعاً تذكارياً مطبوع عليه صورة الشهيدة زيلان.

وانتهت مراسم استذكار الشهيدة زيلان عرب بترديد الشعارات التي تحيّ الشهداء.

(ه إ/س ر)

ANHA