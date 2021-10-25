والدة الشهيدة هيفيدار: قدمنا أكبادنا من أجل شعبنا فيما PDK يشارك تركيا في قتل أبنائنا

يستمر الاحتلال التركي بقصف مناطق الدفاع المشروع واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا بالتعاون مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان آخرها إعلان قوات الدفاع الشعبي سجل 4 مقاتلين استشهدوا بالأسلحة الكيماوية في ورخليه بينهم المقاتلة هيفيدار تربه سبيه الاسم الحقيقي آلاء خضر خلف.

الأم خرمة علي والدة الشهيدة هيفيدار تربه سبيه والتي استقبلت ضيوفها بالأغاني والزغاريد تحدثت لوكالتنا وقالت: "أبارك شهادة ابنتي على القائد عبد الله أوجلان وجميع قوات تحرير كردستان ولقد قدمت أغلى شيء على قلبي وهو دم ابنتي من أجل تراب كردستان وتحريرها وأنا اليوم فخورة جداً أنني أصبحت والدة شهيدة ضحت بحياتها من أجل أرضها وشعبها".

كما بينت خرمة علي أن قوات الكريلا تقاوم من أجل جميع أجزاء كردستان وهذه القوات هي رمز لتحرير الكرد أينما كانوا وطالبت الديمقراطي الكردستاني بالكف عن التعاون مع الاحتلال التركي في قتل أبناء وبنات الشعب الكردي".

ونوهت والدة الشهيدة هيفيدار بأنهم يضحون بدماء أولادهم من أجل السلام وتحقيق مطالب الشعب الكردستاني فيما يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي من المفروض أن يكون داعماً للمناضلين الكرد، على التعاون مع أعداء الشعب الكردي والمشاركة في سفك دم الكرد، وطالبت عموم الشعب الكردي بالتكاتف وإنهاء الخلافات والوقوف معاً في وجه الاحتلال التركي.

يذكر أن الشهيدة هيفيدار تربه سبيه التحقت بصفوف الكريلا عام 2013 واستشهدت بتاريخ 10 تشرين الأول في منطقة ورخيلة نتيجة تعرضها مع رفاقها لقصف بالأسلحة الكيماوية من قبل الاحتلال التركي.

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ANHA