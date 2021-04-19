والدة الشهيدة هفرين: إن أردنا أن ننعم بالحرية فلا بد أن نستمر بالنضال على نهج شهدائنا

حديث الأم سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل جاء عبر مكالمة هاتفية خلال مراسم عزاء مستشار الإدارة المدنية في الخط الشرقي بمنطقة دير الزور وعضو حزب سوريا المستقبل زنار عفرين الذي استشهد في دير الزور، والذي أقيمت مراسم عزائه في مدينة حلب.

بدأت الأم سعاد حديثها بتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد زنار عفرين واستذكرت جميع شهداء الحرية والمناضلين في سبيل بناء الوطن وحريته.

وتابعت حديثها بالقول:" أقول لأسرة الشهيد زنار وعموم أسر الشهداء ارفعوا رؤوسكم، لأن أولادكم ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل مشروع أخوة الشعوب من أجل وحدة الشعوب ومن أجل بناء سوريا حرة ديمقراطية".

وأضافت: "وأقول لكم بأنه إن أردنا أن ننعم بالحرية التي منحها لنا الشهداء لا بد لنا من الاستمرار بالنضال على نهجهم".

وخصت سعاد بحديثها أم الشهيد زنار وخاطبتها قائلة: "أتوجه بقولي لأم الشهيد بأن ارفعي رأسك عالياً فأبناؤنا محط فخر لنا، فهم كانوا شجعاناً ولم يقبلوا الظلم بحق شعبهم ودافعوا عن الإنسانية، وها نحن هنا سائرون على نهجهم".

وأكدت الأم سعاد أن: " سوريا للسوريين بعربها وكردها ومسيحييها وسريانها وتركمانها وآشورها وجميع مذاهبها وأديانها، وهكذا نحقق أخوة الشعوب ونحمل القيم الإنسانية التي ضحى شهداؤنا بأنفسهم من أجلها".

وعن التضحيات الجسيمة لشهداء الحرية قالت سعاد مصطفى: " منح الشهداء أرواحهم قرابين من أجل أن تتحرر سوريا وأن يعم السلام أراضيها، إن كانت سوريا حرة وكنا أحراراً لن نترك عفرين بيد المحتلين ولن نترك أهاليها معتقلين في يدهم، سنحررها كما سنحرر سري كانيه وكري سبي".

وأنهت سعاد مصطفى أم الشهيدة هفرين خلف مكالمتها بدعوة جميع الشرفاء والوطنيين للتوحد كسوريين وقالت: "لنبني معاً وطناً يلم شملنا جميعاً كبيت واحد لا نفرق بين أحد".

(م ع/ل)

ANHA