والدة الشهيد محي الدين كلو: الانتقام للشهداء نصر عظيم

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس، عن تنفيذها 3 عمليات نوعية مؤثرة استهدفت جيش الاحتلال التركي على الحدود الملاصقة لمدينة ميردين، وذلك في إطار حقها بالدفاع المشروع رداً على الهجمات التي تستهدف شمال وشرق سوريا، أسفرت عن مقتل 23 من جنوده وإصابة اثنين آخرين، وتدمير 3 آليات للاحتلال.

والدة المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، محي الدين كلو، الذي استشهد بتاريخ 6 آب الجاري في قصف مسيرة للاحتلال التركي على مدينة قامشلو، شمسي خان كلو، وهي والدة الشهيد نورالدين كلو المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب YPG الذي استشهد في حلب عام 2013 أيضاً ، تحدثت لوكالتنا.

شمسي خان أشارت إلى أن دولة الاحتلال التركي بدأت بالهجمات بالطائرات المسيرة من كوباني، وليومنا تحلق في سماء روج آفا، وتستهدف المواطنين وقالت:" جراء هذه الطائرات استشهد الأطفال والمدنيون والمقاتلون، أهالي روج آفا يديرون أنفسهم بأنفسهم وأبناؤهم حاربوا مرتزقة داعش ويحاربون الآن في وجه المجازر التي تحدث الآن بحقهم".

وعن العمليات التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية للانتقام للشهداء، قالت:" بهذه العمليات تزداد ثقتنا بقوات سوريا الديمقراطية أكثر، ونكسب منها معنويات عالية جداً، القوى الدولية في روج آفا تحاول أن تفرغ موطننا، ويحاولون كما عفرين وشنكال أن يقيموا المجازر بحقنا ويجبروا شعبنا على الهجرة، وهذا حلمهم، إذا بقينا بشاب ومقاتل واحد فقط سنظل على درب شهدائنا وفكر القائد آبو".

شمسي خان أشارت إلى اقتراب ذكرى قفزة 15 آب :" الطلقة الأولى التي أطلقت في كردستان كانت لكرامة الإنسانية ومن أجل التعايش ما بين المكونات، الشعب الكردي وضع بصمته على التاريخ، وسيجبرون على الاعتراف بتاريخ الكرد، ولن نتراجع ولو خطوة للوراء، بل خطواتنا ستكون للأمام دائماً".

والدة الشهيد محي الدين حيت مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وعوائل الشهداء وشعب روج آفا، وأضافت :" قبل أن يكون رد قسد للدولة التركية سيكون رداً لمن يتغاضى عن جرائمها وهجماتها ضدنا".

وقالت :" مهما جمعت تركيا من مجموعات مرتزقة لإبادتنا، فلن يستطيعوا النيل من إرادتنا ومقاومة مكونات روج آفا"، وتابعت :" بهذه الهجمات تحاول تركيا إحياء داعش من جديد، ومن يتيح المجال لقتل أبنائنا هم بالأساس من داعمي داعش ومن داعش".

وذكرت في حديثها : إن كانوا كما يدعون من القوى ( الاحتلال التركي ومرتزقته)، فليأتوا إلينا ويحاربوا قواتنا على الأرض، ونحن عاهدنا قسد منذ البداية على دعمها.

شمسي خان وفي نهاية حديثها جددت العهد على المقاومة: "أقسمنا على الانتقام للشهداء والأبطال، والانتقام لهم بالنسبة لنا نصر عظيم ".

(سـ)

ANHA