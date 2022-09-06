والدة الشهيد فرهاد شبلي: أولادي استشهدوا على يد الخونة الحزب الديمقراطي شارك الاحتلال في هجماته ضد الكريلا

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل استنكار واسع من قبل الشعوب المتعايشة على جغرافية كردستان.

ونبه القائد عبد الله أوجلان في تقييم سابق له حول مخاطر سياسات التجزئة والخيانة في كردستان ووصفها بالسرطان لأنها تخدم أعداء الشعب الكردي قائلاً: "هناك حرب إبادة تشارك فيها كل أنواع القوى الإمبريالية، لذلك نحن في حالة حيوية للدفاع عن النفس، فمنذ مئات السنين، كان هناك سياسة الإضعاف، التجزئة والإدارة بأبشع الطرق سوءاً والذي يعد كمرض السرطان يتفشى في جسد كردستان وينشر نهج الخيانة بين الشعب الكردي".

ومشيراً إلى الحزب الديمقراطي يتابع:" الخيانة التي تمارسها بعض الجهات الكردية داخل كردستان تخدم مصالح العدو، ونحن نريد إيقاف هذه السياسة، إن محاسبتنا أصبحت الخطوة الأخيرة في المحاسبة التاريخية، وفي هذا الحساب التاريخي، ستنتصر قوى الشعب، التي تعد جزءاً من حزب العمال الكردستاني".

وحول هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على جغرافية كردستان، تحدثت لوكالتنا والدة الشهيدين فرهاد شبلي وعصام ديرك، شيرين عمر، وقالت:" أولادي استشهدوا على يد الخونة، الحزب الديمقراطي شارك الاحتلال في هجماته ضد الكريلا".

'على PDK الالتفاف لقضية شعبه بدلاً من الطعن بها'

ودعت الحزب الديمقراطي الكردستاني للالتفاف حول قضية شعبهم والانضمام لمقاومة قوات الدفاع الشعبي بدلاً من الطعن في القضية، من خلال تقديم المساعدة للاحتلال التركي عبر إنشاء طرقات لتحرير جيشهم الذي يشهد حالة من الانسداد في مناطق الدفاع المشروع. ولفتت:" العدو يحاول كسر إرادة الشعب الكردستاني، عن طريق فرض الخيانة والغدر والتجسس، وإضعاف كردستان من الداخل لإجبارنا على الاستسلام".

هذا وأطلقت الدولة التركية في الـ 17 من نيسان 2022 هجوماً احتلالياً واسعاً على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور كردستان. فيما تخوض قوات الكريلا منذ ذلك الحين وإلى الآن مقاومةً تاريخية ضد احتلال الدولة التركية على أرض باشور كردستان.

ونوهت بأن جيش الاحتلال التركي كلما فشل في هجماته أمام مقاومة قوات الكريلا يلتجأ للحزب للديمقراطي الكردستاني لمساعدته.

ودعت شيرين عمر الديمقراطي الكردستاني للتراجع عن دعمه لجيش الاحتلال الذي من شأنه أن يصبح سبباً لحرب بين الكرد.

وحملت والدة الشهيد فرهاد شبلي حكومة باشور مسؤولية استهداف الشهيد فرهاد شبلي، وبينت بأن:" الهجمات تأتي في إطار الحرب التي يخوضها الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا من خلال احتلال مناطق عديدة، واستهداف العديد من الشخصيات التي تعمل ضمن المشروع الديمقراطي".

واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في الـ 17 حزيران المنصرم، سيارة في قضاء كلار بمدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان)، ما أسفر عن استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي و3 آخرين.

ورداً على سياسات الإبادة التي يشنها الأعداء بحق أبنائهم وبناتهم تؤكد والدة الشهيد فرهاد، " استشهادهم زادنا اصراراً على المقاومة والنضال ". وتابعت:" عاهدنا كعوائل الشهداء بدماء أبناءنا وبناتنا على تصعيد النضال أمام الهجمات التي تستهدف وجودنا وإرادتنا لن نتراجع مهما كلفنا الأمر حتى تحقيق النصر".

"علينا أن نهتم بمسؤولياتنا التاريخية ونؤدي دورنا عبر الانتقام من العدو" بهذه الجملة اختتمت والدة الشهيدين فرهاد شبلي وعصام ديرك حديثها مناشدةً جميع الشعوب للانتفاض أمام هجمات الأعداء التي تستهدف وجودهم بشكل يومي.

(آ)

ANHA