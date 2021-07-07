والد رزكار : ابني توفي عندما كان ينظف سلاحه وليس في آفاشين

نشرت وكالتنا مساء أمس خبراً عن مقتل عنصر "لشكري روج"، رزكار حسين، أثناء مشاركته في الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان، وذلك بناء على ما تداولته مواقع وصفحات إخبارية في باشور كردستان.

عائلة رزكار تواصلت مع وكالتنا، ونفت ما يقال عن ابنها، وعليه أجرت وكالتنا لقاءً مع والد رزكار، عبد الإله حسين.

عبد الإله حسين قال في بداية حديثه "ابني رزكار وهو من مواليد عام 2000، التحق بصفوف (لشكري روج) قبل حوالي 6 أشهر، بناء على رغبته".

ويقول عبد الإله حسين بأنهم تلقوا في الـ 5 من تموز الجاري نبأ وفاة ابنهم، من خلال أقاربهم، وتابع بالقول "بعد متابعتنا للموضوع، تأكدنا بأن رزكار توفي نتيجة إطلاقه للرصاص على نفسه بالخطأ عندما كان ينظف سلاحه أثناء مناوبته في الحراسة، بإحدى النقاط البيشمركة المتواجدة في فيش خابور".

ونوه عبد الإله في نهاية حديثه "أنا لم ولن أقبل أن يحمل أبنائي أو أي كردي أن يحمل السلاح ويوجهه في صدر أخيه الكردي".

ويذكر أن عائلة عبد الإله حسين، هاجرت من مدينة الحسكة عام ٢٠١٧ إلى إقليم باشور كردستان.

ANHA