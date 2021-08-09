والد مقاتل الكريلا المختطف دجوار برخدان: اختطاف مقاتلي الكريلا  تهدف لنسف مساعي الوحدة الكردية

يشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان المنصرم، هجوماً برياً وجوياً واسعاً على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور كردستان، بالتزامن مع استهدافه في الـ 5 من الشهر الجاري مخيم مخمور (رستم جودي)، الذي يقطنه الآلاف من المدنيين العزل، جواً، بهدف احتلالها بعد الهزيمة التي مُني بها الجيش التركي في غاري في الـ 14 شباط الماضي.

ويسطر مقاتلو قوات الدفاع الشعبي ملاحم بطولية ضد جيش الاحتلال التركي، على الرغم من استخدام الاحتلال أحدث التقنيات والاسلحة المتطورة والحديثة، بالإضافة إلى الأسلحة المحرمة دولياً (الكيماوية).

وتعرضت مجموعة من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، مكونة من 3 مقاتلين، لهجوم من قبل القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان بباشور كردستان في الـ 26 من تموز الفائت.

حسين شريف، والد المقاتل "دجوار برخدان" أحد المقاتلين المختطفين، قال إن ابنه قرر الانضمام إلى قوات الدفاع الشعبي دفاعاً عن أراضي كردستان قبل اربعة سنوات.

وأضاف شريف "منذ أسبوع تلقينا خبر اختطافه مع اثنين من رفاقه من مقاتلي الكريلا من قبل القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، فهؤلاء ذهبوا من أجل حماية اراضيهم، وقوات الحزب الديمقراطي تقوم باختطافهم ".

وأكد شريف أن الهدف من اختطافهم هو نسف مساعي توحيد الصف الكردي التي تعتبر أمنية كل كردي".

ودعا حسين شريف في نهاية حديثه، الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسعود البارزاني خاصةً، إلى كشف مصير مقاتلي الكريلا.

(ك)

ANHA