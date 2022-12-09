والد الطفل رشمار رشو: حصار حكومة دمشق يهدد حياة رشمار والآلاف في الشهباء

يتعرض سكان الشهباء ومهجرو عفرين الذين نزحوا إلى مقاطعة الشهباء بفعل الاحتلال التركي لحصار حكومة دمشق منذ أكثر من 4 أعوام، إذ تقطع عنهم الكهرباء وتمنع دخول المحروقات والغاز والأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة بمختلف الطرق والأساليب الأمر الذي يؤدّي إلى سوء الأوضاع المعيشية.

ويحتاج العديد من المرضى إلى التنفّس عبر مضخّة الأوكسجين لكنّ انقطاع مادة المازوت أدّى إلى انقطاع الكهرباء وبالتالي توقّف هذه المضخّات عن العمل.

وفي هذا السياق، تحدث ازديار رشو والد الطفل رشمار رشو الذي يعاني زيادة في شحنات كهرباء المخ وضيقاً في التنفس، وقال إن ابنه "يحتاج إلى الأوكسجين يومياً، لأنه يعاني ضيقاً في التنفس وسعالاً بالإضافة إلى زيادة في شحنات كهرباء المخ، الأمر الذي يجعله يفقد الوعي بين الحين والآخر، لذا نضطر إلى إعطائه الأوكسجين عبر تشغيل المضخة من بطارية مولدة الكهرباء المتوقفة عن العمل بسبب عدم توفر مادة المازوت في الشهباء.

وأشار رشو إلى أن "سياسات حكومة دمشق وحصارها للشهباء ينذر بكارثة إنسانية بحق الآلاف من أهالي المنطقة، ورشمار واحد منهم".

وطالب ازديار رشو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على حكومة دمشق لفك حصارها الخانق عن المنطقة، والسماح بدخول المحروقات والأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة.

(ج س/ف)

ANHA