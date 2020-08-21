والد الشهيدة وارشين عكيد: ابنتي شهيدة الوطن

أقام مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم إعلان غيابية للشهيدة من قوات الدفاع الشعبي وارشين عكيد، الاسم الحقيقي هاجر موسى التي استشهدت في مناطق الدفاع المشروع بتاريخ 23 تموز 2020، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا وتطبيق قرار خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بمشاركة ذوي الشهيدة وأعضاء من مجلس عوائل الشهداء، ألقيت بعدها كلمة من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء، ريبر أوسي استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيدة وارشين وتمنى لهم الصبر والسلوان.

أوسي وخلال كلمته قال: وراشين انضمت إلى صفوف الكريلا لتضحي في سبيل شعبها ووطنها بعد رؤية الظلم الذي يمارس بحقهم، واستشهدت في سبيل ذلك.

ابنتي هي شهيدة الوطن

وفي كلمة باسم أسرة الشهيدة وارشين عكيد، والتي ألقاها والدها محمود موسى قال: إن ابنته اختارت طريق الشهادة بكامل إرادتها، وتحولت إلى شهيدة الوطن وجميع الشعوب التواقة للحرية.

فيما عاهد على مواصلة دربها حتى تحقيق النصر والحياة الحرة الكريمة.

وبعد انتهاء الكلمات، قرئت وثيقة الشهادة من قبل أعضاء مجلس عوائل الشهداء، وسلمت لذوي الشهيدة وارشين وسط تعالي الهتافات التي تمجد الشهداء.

(ك إ)

ANHA