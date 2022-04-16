شارك في حملة التشجير أعضاء حزب الخضر الكردستاني، وعضوات من مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، وعدد من ذوي الشهداء في الطبقة، ووالد الشهيد عزيز عرب، حسن شيخ حسن.

بعد الوقوف دقيقة صمت، بدأ المشاركون بزراعة 121 شجرة ضمن المزار، بعدد شهداء حملة مطرقة الشعوب وتخليداً لذكراهم.

واستشهد خلال حملة مطرقة الشعوب ضد هجوم داعش على سجن الصناعة في غويران بالحسكة في الـ 20 من كانون الثاني الفائت 121 مقاتل ومقاتلة وعدد من المدنيين.

وفي ختام الحملة، ردد الحضور هتافات تحيي الشهداء وتعاهد بالسير على خطاهم.

والجدير بالذكر، أن الشهيد عزيز عرب واسمه الحقيقي (نادر شيخ حسن)، هو من أوائل الشبان العرب الذين تعرفوا على حركة التحرر الكردستانية وانضم إلى النضال التحرري عام 1983، وارتقى إلى مرتبة الشهادة في الـ 17 نيسان 1986.

ويعد أول شهيد لحركة التحرر الكردستانية من روج آفا، وأول شهيد عربي ضمن الحركة، وينحدر من قرية مريمين التابعة لمركز مقاطعة عفرين.

(ع ص/خ)

ANHA