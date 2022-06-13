واجب الدفاع الذاتي و الدفاع المشروع سيكونون الرادع لمخططات تركيا الاحتلالية

عقدت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة اجتماعاً موسعاً لأهالي و مكونات ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو لشرح الوضع السياسي الراهن الذي يمر به المنطقة وأكدوا خلاله إن واجب الدفاع الذاتي يجب أن يكون الرادع في وجه الاحتلال التركي.

الاجتماع عقد في صالة المركز الثقافي في الناحية والذي زين بصور الشهداء و بمشاركة من كافة المدينة. و بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بعدها تحدثت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل عن الوضع السياسي الراهن الذي تمر به المنطقة و نوايا الدولة التركية الاحتلالية بشن هجمات عسكرية واسعة لاجتياح المنطقة و احتلال المزيد من المناطق في شمال وشرق سوريا .

جيهان بينت إن الهجوم الاحتلالي في هذا الوقت لم يحظى بموافقة كاملة من قبل روسيا وأمريكا اللتان تعتبران الضامنتين لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، و لكنهما تتصرفان وفق مصالحهما في المنطقة.

فيما أشارت إلى أن شعوب شمال وشرق سوريا حاربت الإرهاب في كافة مناطقها نيابة عن العالم، في وقت تكاسلت تلك الدول في دعم و مساندة هذه الشعوب و القوات العسكرية التي تشكلت من عماد أبناءها و بناتها الذين رفضوا الخضوع لتلك السياسات و حموا مناطقهم لينعم أهلها بالأمن و السلام .

وأوضحت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل إن المقاومة في مواجهة الاحتلال التركي خلال يجب أن تكون وفق مبدأ واجب الدفاع الذاتي والدفاع المشروع اللذان سيكونان الرادع الأساسي في تلك المقاومة، وأن على شعوب المنطقة العمل على هذا الأساس ومساندة قواتهم العسكرية في الحرب .

و أكدت جيهان خليل على إن مساندة و تكاتف الشعوب في شمال وشرق سوريا ستكبد الاحتلال التركي الخسائر و وستنال من مخططاته الاحتلالية التوسعية .

(ر ر/ك)

ANHA