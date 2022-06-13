واجب الدفاع الذاتي و الدفاع المشروع سيكونان الرادع لمخططات تركيا الاحتلالية

عقدت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة اجتماعاً موسعاً لأهالي و مكونات ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو لشرح الوضع السياسي الراهن الذي تمر به المنطقة وأكدوا خلاله أن واجب الدفاع الذاتي يجب أن يكون الرادع في وجه الاحتلال التركي.

الاجتماع عقد في صالة المركز الثقافي في الناحية والتي زينت بصور الشهداء وبمشاركة من كافة مكونات المدينة. و بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بعدها تحدثت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل عن الوضع السياسي الراهن الذي تمر به المنطقة و نوايا الدولة التركية الاحتلالية بشن هجمات عسكرية واسعة لاجتياح المنطقة واحتلال المزيد من المناطق في شمال وشرق سوريا .

جيهان بينت أن الهجوم الاحتلالي في هذا الوقت لم يحظَ بموافقة كاملة من قبل روسيا وأمريكا اللتين تعتبران الضامنتين الأساسيتين في شمال وشرق سوريا ولكن مواقفهم تسري حسب سياساتهم.

فيما أشارت إلى أن شعوب شمال وشرق سوريا حاربت الإرهاب في كافة مناطقها نيابة عن العالم، في وقت تكاسلت تلك الدول عن دعم و مساندة هذه الشعوب والقوات العسكرية التي تشكلت من أبنائها و بناتها الذين رفضوا الخضوع لتلك السياسات وحموا مناطقهم لينعم أهلها بالأمن و السلام .

وأوضحت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل أن المقاومة في مواجهة الاحتلال التركي يجب أن تكون وفق مبدأ واجب الدفاع الذاتي والدفاع المشروع اللذين سيكونان الرادع الأساسي في تلك المقاومة، وأن على شعوب المنطقة العمل على هذا الأساس ومساندة قواتهم العسكرية في الحرب .

و أكدت جيهان خليل على أن مساندة وتكاتف الشعوب في شمال وشرق سوريا سيكبد الاحتلال التركي الخسائر وسينال من مخططاته الاحتلالية التوسعية .

(ر ر/ك)

ANHA